Homem obcecado pela filha do patrão mata rival com a ajuda do filho

Sabia que o pai estava completamente obcecado pela filha do patrão, mas que esta o renegava e demonstrava interesse amoroso por um outro homem. Percebeu ainda que os rituais de bruxaria feitos pelo pai para prender a jovem amada não estavam a dar resultado e, por isso, decidiu ajudá-lo a matar o rival.



A 17 de agosto, ambos atraíram Pedro Monteiro, de 35 anos, a um local isolado, em Serzedo, Vila Nova de Gaia, e cortaram-lhe o pescoço. No final, incendiaram o corpo, que só foi encontrado dois dias depois, à face da estrada.

Ilídio Gomes, de 54 anos, foi preso pela Polícia Judiciária do Porto, mais de um mês depois do crime, e ficou em prisão preventiva. O seu filho, de 19, foi agora capturado e está também indiciado de homicídio qualificado e profanação de cadáver. Tal como o pai, negou a autoria do crime violento.

Na origem do crime terá estado ainda o facto de Ilídio ter tido conhecimento de que Pedro Monteiro, conhecido por ‘Porqueiro’, tinha desprezado a rapariga pela qual tinha uma obsessão. A vítima foi brutalmente agredida na cabeça e no pescoço. O corpo foi coberto com ramos antes de ser queimado.



PORMENORES

Pai tinha antecedentes

Ilídio Gomes já tem antecedentes criminais por tentativa de homicídio qualificado, ofensas à integridade física, dano e furto. Em outubro, a Polícia Judiciária apreendeu-lhe bastões, mocas, silenciadores e uma arma de caça - tudo material que guardava na casa em que vivia.



Filho ficou em liberdade

O filho de Ilídio Gomes foi esta terça-feira ouvido por um juiz de instrução criminal e saiu em liberdade, com apresentações diárias no posto policial da área de residência. O jovem arguido chorou no primeiro interrogatório.