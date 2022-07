Um homem de 29 anos foi detido pela GNR no concelho do Sabugal por violência doméstica sobre a companheira, um ano mais nova.A GNR investigou e confirmou a denúncia de que o suspeito exercia violência psicológica sobre a vítima. O agressor foi presente a um juiz do Tribunal da Guarda e libertado.Ficou proibido de se aproximar a menos de 500 metros da vítima - sendo controlado por pulseira eletrónica - e a fazer tratamento ao álcool.