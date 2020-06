Homem obrigou mulher a ter sexo com um cão

O Tribunal de Braga condenou, ontem, a cinco anos de prisão efetiva um homem que agrediu violentamente a mulher durante mais de 20 anos de vida em comum e que a obrigou a ter relações sexuais com um cão.O arguido, de 56 anos, ficou ainda proibido de contactar com a vítima durante cinco anos e terá de lhe pagar 15 mil euros de indemnização.Obrigava ainda a vítima a ter relações sexuais com um cão e chegou a violá-la com lâmpadas, cenouras e isqueiros. Tudo isto se passava na casa do casal em Palmeira, Braga.A mulher por vergonha e por depender economicamente do arguido nunca apresentou queixa nas autoridades. No acórdão, o coletivo de juízes destaca o período de tempo em que a vítima sofreu uma “violência atroz”, as dores físicas e os distúrbios psíquicos que sentiu ao longo dos 20 anos e o facto do arguido a ver como “um objeto destinado a satisfazer apenas os seus desejos, devendo sujeitar-se, sem mais, à sua vontade”.