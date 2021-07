Homem obteve imagens íntimas das enteadas menores com câmara oculta e enviou para amigo

Um homem de Matosinhos, no distrito do Porto, recorreu a câmaras ocultas para obter imagens íntimas das filhas menores da companheira, que depois partilhava, revelou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ), após deter o suspeito.

"Instalou câmaras ocultas em várias dependências do imóvel [que coabitavam] e na viatura [de sua propriedade], com o intuito de obter imagens das menores nomeadamente sem roupa, imagens estas que partilhou pelo menos com um amigo através de correio eletrónico", afirma a PJ.

Num comunicado, a polícia acrescenta que o detido, de 45 anos, "manteve conversas de teor sexual" pelo menos perante uma das menores "e ter-lhe-á tocado por diversas vezes nas zonas corporais íntimas".

Em causa estão os crimes de abuso sexual de crianças, devassa da vida privada e pornografia de menores, que se terão iniciado em 2020