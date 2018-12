Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem parte cana do nariz a PSP

Agressor fugiu num Mercedes, mas já estará identificado. Caso ocorreu em Lisboa.

Por Miguel Curado | 09:44

Um agente da PSP em serviço remunerado na pediatria do Hospital de Santa Maria foi agredido à cabeçada pelo pai de uma criança que ali estava a ser assistida, na noite de sexta-feira.



O polícia ficou com a cana do nariz partida, enquanto o agressor fugiu num Mercedes, mas já estará identificado.