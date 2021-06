Um homem, de 43 anos, partiu um prato na cabeça da mulher em Braga. A situação ocorreu à frente das filhas do casal, menores que têm 4 e 7 anos.O suspeito ainda ameaçou a mulher e as crianças com gasolina. As vítimas foram para a janela pedir socorro, tendo a PSP depois sido alertada para a situação, na segunda-feira.O suspeito, que tem já antecedentes por maus-tratos, ficou proibido de se aproximar da casa da família.Já a mulher, de 29 anos, foi levada ao hospital.