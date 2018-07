Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem passa três dias à fome e sede em ravina

Vítima foi fazer caminhada e perdeu-se na ilha de São Jorge. Foi resgatado por 'heli' da Força Aérea.

Por Miguel Curado | 01:30

Um homem foi resgatado pela Força Aérea de uma ravina na ilha de São Jorge, Açores, após ter ali estado preso durante três dias sem ter acesso a comida ou bebida.



Ao que o CM apurou, a vítima, residente na ilha de São Jorge, tomou sozinha a iniciativa de fazer uma caminhada na quarta-feira à tarde. Com problemas mentais e a necessitar de medicação, o homem caminhou vários quilómetros. De uma forma que ainda permanece por explicar, acabou por ir parar à Fajã dos Cubres, uma ravina íngreme na costa norte da ilha de São Jorge.



Perdido no meio da vegetação cerrada, o homem não conseguiu encontrar a saída. Ao que o CM apurou, foram familiares que já na quinta-feira participaram o desaparecimento à PSP da Calheta.



De imediato foi acionado o dispositivo de Proteção Civil dos Açores que permitiu localizar o homem na Fajã dos Cubres. A difícil acessibilidade do local onde a vítima se encontrava obrigou à chamada da Força Aérea. Assim, no sábado, e mal as condições atmosféricas e de luminosidade o permitiram, levantou voo da base das Lajes um helicóptero EH-101 Merlin.



Os militares da tripulação da aeronave detetaram o local exato onde o homem estava, e um recuperador-salvador desceu até ele, içando-o até ao helicóptero. A vítima estava bastante debilitada fisicamente, com muita fome e sede. Mal o helicóptero aterrou, o homem foi transportado pelos bombeiros da Calheta para a unidade hospitalar mais próxima. A PSP tomou conta da ocorrência.