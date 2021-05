H oras antes de atingir dois vizinhos com tiros de carabina, matando um deles, em Meãs do Campo, Montemor-o-Velho, João dos Prazeres, 55 anos, que se terá convertido ao Islão (sem nada indicar estar radicalizado), tinha-lhes pedido uma chave de fendas emprestada. “Aparentemente estaria tudo bem, eles não tinham conflitos, e à tarde matou-o com um tiro”, conta uma das moradoras.