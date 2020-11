A PSP de Santarém revelou esta segunda-feira, em comunicado, que o homem que interrompeu uma missa no Entroncamento, no domingo, pediu desculpas às autoridades por ter perturbado a eucaristia e admitiu estar sob a influência do álcool.









Os agentes da PSP deslocaram-se para o local após terem sido contactados por telefone. À chegada, o homem abordou-os, admitiu ser o responsável pela interrupção e justificou-se com o facto de não se encontrar bem por ter ingerido álcool em excesso. Foi identificado e encaminhado para casa.