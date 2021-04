Homem pega fogo a apartamento de casal amigo no Porto

Um homem de 30 anos vai ser julgado no tribunal de São João Novo, Porto, por ter provocado um fogo no apartamento de um casal amigo, que causou prejuízos de 25 mil euros. O crime foi em agosto de 2020, depois de o arguido ter expulsado os moradores da própria casa, em Rio Tinto, Gondomar. Está preso.



Além dos prejuízos na casa - destruição dos móveis do quarto, roupas, computador e televisão -, causou ainda estragos de 3 mil euros num café no rés do chão do prédio. A acusação diz que o fogo colocou em risco todos os moradores do edifício. Após provocar o fogo, com um isqueiro, o arguido ligou aos donos da casa. “O apartamento está pegando fogo com as suas coisas lá dentro”, disse-lhes. Tinha uma faca de 19,5 centímetros.



Ver comentários