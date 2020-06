Homem pega fogo a casa por causa da ‘ex’

Um caso estranho, com muito por desvendar. A Polícia Judiciária de Braga anunciou esta segunda-feira a detenção de um homem, de 48 anos de idade, por fortes suspeitas de ter, por duas vezes, chegado fogo à casa onde residia, supostamente devido ao facto de ter sido abandonado pela ex-companheira.O primeiro dos dois incêndios ocorreu no dia 4, quinta-feira, e o segundo no sábado, dia 6, numa freguesia do concelho de Ponte de Lima. Se no primeiro, os bombeiros atacaram rapidamente as chamas e, ao apagá-las, consideraram o assunto resolvido, no segundo desconfiaram e tentaram perceber o que realmente se passava.Um dos elementos da equipa de combate às chamas detetou elementos estranhos na zona, que o comando dos Bombeiros de Ponte de Lima reportou à GNR. Considerando tratarem-se de "elementos relevantes", os militares comunicaram o caso à Polícia Judiciária, que realizou perícias no local.Resultado das investigações, os inspetores da PJ chegaram à conclusão de que os dois incêndios tinham sido ateados por um dos moradores e que se teria tratado de uma atitude de retaliação pelo facto de a companheira o ter abandonado.Como o agora detido residia naquela casa com outro familiar (que teve de ser realojado), falta agora saber se esse familiar teve alguma coisa a ver com a fuga da mulher do detido.A PJ fala "em dois incêndios de origem dolosa" e que só uma rápida intervenção dos bombeiros evitou males maiores.