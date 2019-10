Homem perdido durante 20 horas no Estádio da Luz

Durante 20 horas, Rui Santos, de 34 anos, com problemas cognitivos, esteve dado como desaparecido no Estádio da Luz, em Lisboa.Tinha sido visto pela última vez a entrar no estádio pela porta 17, para assistir ao jogo da Champions, na quarta-feira, mas perdeu-se do grupo que o acompanhava. Só esta quinta-feira à tarde foi encontrado, numa zona de escadas de emergência.O alerta para o desaparecimento tinha sido dado pouco antes do encontro entre o Benfica e o Lyon, ao final da tarde de quarta-feira. Os monitores do lar da Cercitop, cooperativa social de Mem Martins, Sintra, onde o homem reside, tinham levado utentes a verem o jogo – que terminou com a vitória do Benfica por 2-1 – quando o pior aconteceu."Estava uma grande confusão na porta, tivemos de dividir-nos. Já nas bancadas, percebemos que não estava com ninguém. Foi uma aflição", disse aoElisabete Duarte, da Cercitop.Os seguranças do estádio foram avisados e como não o conseguiram encontrar foi dado o alerta à PSP. A videovigilância e sistema eletrónico mostravam que o homem tinha entrado no estádio, mas o rasto perdia-se depois.Foram feitas buscas no interior e exterior do Estádio da Luz depois do jogo, mas sem sucesso. Rui Santos passou a noite no estádio e só uma análise detalhada às imagens de vigilância permitiu encontrá-lo."Foi encontrado bem de saúde, não tinha frio porque passou o tempo abrigado, sem ferimentos", revelou, emocionada, Elisabete Duarte.