Homem pergunta por WC com o pénis fora das calças

Arguido de 26 anos está acusado de três crimes de abuso sexual de crianças.

Por Tiago Griff | 01:30

O homem, de 26 anos, que está a ser julgado no Tribunal de Faro por ter exibido o pénis a três menores, de 12 anos, duas vezes, a 31 de janeiro de 2017, na zona do Montenegro, no concelho de Faro, disse em julgamento que estava com as calças em baixo porque precisava urgentemente de ir à casa de banho.



Segundo o CM apurou, um dos argumentos do arguido para explicar porque tinha o pénis fora das calças, foi estar com diarreia. O homem explicou que foi por isso que perguntou, dentro do automóvel que conduzia, a um menor, que ia na rua com dois amigos, onde era a casa de banho mais próxima. O menor abordado, respondeu-lhe que podia ir ao interior de um hipermercado, que se situa na zona.



E, ao ver que o homem exibia o pénis, acelerou o passo com os dois amigos, na direção da escola que frequentam, a EB1/JI do Montenegro.



De acordo com os menores, o homem seguiu-os, no automóvel, até à entrada da escola, onde voltou a chamá- -los, ainda com o pénis fora das calças. Nessa altura, os três menores entraram na escola.



O homem natural da Alemanha mas com nacionalidade portuguesa e a residir em Portugal está acusado de três crimes de abuso sexual de crianças.



PORMENORES

Masturbou-se no carro

De acordo com os três menores, o arguido "estava a fazer movimentos para cima e para baixo com a mão no pénis ereto", dentro do carro, quando os abordou das duas vezes. As abordagens ocorreram entre as 13h30 e as 14h00.



Pedido de indemnização

Para além dos crimes de que está acusado, o julgamento vai servir ainda para decidir se o arguido irá pagar um pedido de indemnização civil por danos morais, no valor de 2500 euros, ao menor que foi mais visado, "pelos níveis de ansiedade e perturbação vivenciados".