Um homem de nacionalidade brasileira, que era procurado pela Interpol, foi detido pelo SEF na passada sexta-feira, em Lisboa. O detido é suspeito de tráfico de roubo agravado.



De acordo com um comunicado do SEF, os crimes ocorrerm em São Paulo, no Brasil, em 2011. O homem considerado "perigoso e violento" era procurado para cumprir uma pena de seis anos de prisão.





O homem vai aguardar o decurso do respetivo processo de extradição em prisão preventiva.