Um homem deslocou-se durante a madrugada desta quinta-feira até à casa abrigo onde estava a viver a ex-companheira, no centro da cidade de Portimão, e ameaçou-a com uma faca.Após a patrulha da PSP ter tentado intercetar o homem, este barricou-se e ameaçou os polícias de morte.À 1h00 foi ativado negociador da PSP e Corpo de Intervenção que se encontrava a patrulhar a Praia da Rocha, devido a ameaça de suicídio do agressor.Pelas 03h30 o suspeito entregou-se e foi detido.Não há registo de feridos.