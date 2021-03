Homem persegue e viola jovem que recusou relação amorosa em Coimbra

A Polícia Judiciária do Centro deteve um homem suspeito de violar uma jovem de 28 anos.



Em comunicado, a PJ revela que deu cumprimento a um mandado de detenção emitido pelo Ministério Público, através do DIAP de Coimbra, com vista a deter o suspeito.







O arguido abordou a vítima no passado mês de setembro de 2020, em Penela, obrigando esta a entrar na sua viatura.



A mulher foi transportada para um local isolado, onde acabou por ser violada.



Após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial, o homem ficou obrigado a permanecer em casa, com fiscalização de controlo à distância e proibição de contactos com a vítima.