Homem planeia cilada armada para roubar sapatos em Amarante

Um homem de 35 anos foi detido pela Polícia Judiciária do Porto por ter executado uma cilada a um empresário do calçado, de quem chegou a ser cliente.Com ajuda de um cúmplice, convenceu-o a deslocar-se até uma zona erma de Amarante, apontou-lhe uma pistola e levou 100 pares de sapatos, no valor de dois mil euros.O crime terá sido planeado pelo arguido - já com pena cumprida de prisão, por roubo, falsificação e tráfico de droga. Ao ter conhecimento da mercadoria que a vítima tinha para vender, fingiu ser outra pessoa, que serviria de intermediário para um comprador.Combinaram a transação de uma forma, no mínimo, inusitada, para uma zona sem movimento e durante a madrugada de 29 de maio do ano passado em Gondar, no concelho de Amarante.Quando chegou ao local, o comerciante apercebeu-se de que ali estavam o seu antigo cliente e outro homem. Ainda assim, decidiu prosseguir o negócio. Os três carregaram a mercadoria para a viatura do suposto comprador, mas, quando chegou a parte de pagar, o intermediário puxou de uma pistola, ameaçando a vítima - apontou-lhe mesmo a arma à cabeça - e fugindo do descampado logo a seguir.Apresentada queixa por parte do lesado, o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária, que localizou o suspeito, um vendedor ambulante de 35 anos, fortemente cadastrado.Encontra-se novamente indiciado por um crime de roubo.