João dos Prazeres, de 56 anos, queria apanhar os vizinhos de surpresa para não lhes permitir "qualquer reação defensiva" e por isso escolheu um local onde não fosse visto, no terraço da casa, em Meãs do Campo, Montemor-o-Velho, para disparar a carabina. José Cascão, de 70 anos, teve morte "quase imediata", e José Ferreira, de 64, ficou com um braço amputado.