Homem preso 11 anos por violar filha doente em Vila Verde

Aproveitou-se da debilidade cognitiva e emocional da filha, que tem 27 anos e uma incapacidade de 78%, para satisfazer os seus desejos sexuais.O predador, de 47 anos, com um extenso cadastro criminal, manteve com a filha, entre junho e outubro do ano passado, uma relação como se de marido e mulher se tratassem. A jovem, que foi violada pelo menos cinco vezes, chegou mesmo a engravidar, mas sofreu um aborto espontâneo. O Tribunal de Braga condenou agora o pai violador a uma pena de 11 anos e 2 meses de prisão.Pai e filha começaram a partilhar casa em junho do ano passado, menos de dois meses após o progenitor ter saído da cadeia, em liberdade condicional. A vítima, fruto de uma relação fortuita do homem, tinha visto o pai apenas uma vez, quando ela tinha seis anos.Quando o predador sexual foi libertado, a rapariga, que viveu na Suíça com os avós maternos, longe da mãe e do pai, manifestou vontade de se aproximar do progenitor, que residia em Vila Verde.No acórdão datado do passado mês de julho e que oconsultou, o tribunal não teve dúvidas de que o arguido se aproveitou do "enorme desejo [da filha] de ter uma família e de ter uma figura parental", bem como do seu "estado de saúde", para a constranger "à prática dos atos sexuais, contra a vontade desta".Não revelou, segundo a decisão do coletivo de juízas, "qualquer indício de arrependimento", nem "consciência crítica do desvalor dos atos que praticou", refere o acórdão.