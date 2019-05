Um homem de 42 anos foi preso pela PSP ao final da noite de segunda-feira na zona de Campo de Ourique, em Lisboa, após ter sido surpreendido a atirar fora um saco com heroína.A patrulha detetou o suspeito pelas 22h00.Os dois agentes viram-no a livrar-se da droga.Revistado pelos agentes, foi encontrado com seis doses de haxixe dentro de um maço de tabaco.Tinha ainda um saco com 106 gramas de heroína, acondicionada em 1068 doses.