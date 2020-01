Homem preso ao tentar fugir do Aeroporto de Lisboa com malas roubadas

Um homem, de 53 anos, foi detido pela PSP quando se preparava para sair do aeroporto de Lisboa na posse de três malas de porão que furtou de um dos tapetes na sala de recolha de bagagem, foi esta segunda-feira anunciado.Os agentes intercetaram o suspeito quando este passava pela zona da alfândega com as três malas, todas registadas com nomes diferentes e com origem no mesmo voo.A bagagem recuperada foi, de imediato, devolvida aos proprietários que já se encontravam inclusive a apresentar uma reclamação por extravio das malas junto da companhia aérea. O detido é julgado a 10 de fevereiro.