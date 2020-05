Homem preso em Loulé por espancar a mulher

Um homem, de 42 anos, foi detido pela GNR por espancar a companheira, da mesma idade, no concelho de Loulé. A mulher queixa-se de ter sido agredida com murros e pontapés.Foi a própria vítima que, na madrugada de domingo, deu o alerta à GNR, que se deslocou de imediato à casa do casal. O suspeito não ofereceu resistência à detenção.Segundo apurou o, existe já um historial de violência doméstica por parte do homem. Há cerca de dois meses já tinha sido apresentada outra queixa por agressões, estando o processo a decorrer atualmente na Justiça.