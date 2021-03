Homem preso pela PJ por abusar da meia-irmã menor em Lisboa

Um homem de 21 anos foi detido, pela PJ de Lisboa, por suspeitas de cinco crimes de abuso sexual de menores agravados, que tiveram como vítima a meia-irmã, de 10 anos.O terror sofrido pela menor ocorria sempre que estava visitava o pai, também progenitor do predador, na Amadora.Durante largos meses, o agressor aproveitava todos os momentos a sós com a meia-irmã e submetia-a a abusos e ameaças. Só numa ida ao médico, com a mãe, no início deste mês, é que a menina confessou os abusos sexuais de que estava a ser alvo.O predador ficou proibido de se aproximar da vítima.