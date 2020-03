Homem preso por abastecer ilha com droga

Um homem de 29 anos, que era procurado desde setembro por tráfico de droga, foi agora preso em Setúbal na sequência de uma investigação da Polícia Judiciária dos Açores. O suspeito, desempregado e com antecedentes criminais, seria o principal fornecedor de pólen de haxixe do arquipélago.O homem começou a ser investigado no final de setembro, quando a PJ deteve um casal e outro suspeito de tráfico em Ponta Delgada com nove quilos de pólen de haxixe.Os inspetores detetaram então uma rede organizada que abastecia desde o continente a ilha de São Miguel. O quarto elemento do grupo foi agora preso na cidade sadina, de onde enviava a droga.Foi presente a tribunal para primeiro interrogatório e já está em prisão preventiva.