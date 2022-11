Homem preso por agredir e estrangular a mulher em frente a três filhos menores

Um homem de 46 anos foi preso pela PSP do Funchal, Madeira, após ter espancado e apertado o pescoço da mulher, em frente aos três filhos do casal.

A detenção ocorreu pelas 22h00 de terça-feira, no Pico das Romeiras.

A PSP foi chamada por vizinhos, que testemunharam o evidente estado de embriaguez do agressor.

Várias testemunhas disseram aos agentes ter visto o homem a agredir a companheira, de 50 anos, na face. A PSP apurou ainda, através da vítima, que a mesma teve o pescoço apertado pelo marido. Os filhos, de 6, 16 e 17 anos, assistiram a tudo.

O agressor foi preso pelo crime de violência doméstica.

Já a vítima, com inúmeros hematomas no corpo, foi transportada ao Hospital Dr. Nélio Fonseca, no Funchal.