Homem preso por agredir ‘ex’ e atacar rival em Mafra

Um homem de 23 anos foi detido pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR de Lisboa, por ter agredido e coagido a ex-namorada, de 22, através das redes sociais, ameaçando de agressões o novo namorado desta, no concelho de Mafra.O terror começou no final de 2020. Depois de terminar o namoro com o detido, a jovem começou a ser perseguida por este e alvo de mensagens ameaçadoras. O CM sabe que, em várias ocasiões, foi mesmo agredida.Além disso, a vítima foi coagida pelo antigo companheiro nas redes sociais. Só amigos comuns impediram que o jovem de 23 anos agredisse o atual namorado da rapariga.A GNR deteve-o na terça-feira. O agressor está agora em prisão preventiva.