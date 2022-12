Homem preso por agredir o pai após desrespeitar ordem de afastamento

Um homem foi detido pela Guarda Nacional Republicana (GNR), em flagrante, esta terça-feira, por agredir e ameaçar o pai, de 64 anos, em Tomar.



Segundo o comunicado divulgado pela GNR, o detido, de 30 anos, foi encontrado pelos militares "nas imediações da habitação" onde agrediu e ameaçou o pai. Durante as diligências foi possível apurar que o homem "estava em incumprimento da medida de coação de afastamento da vítima decretada pelo Tribunal Judicial de Santarém, no âmbito de uma investigação por violência doméstica", refere a nota.





Durante o momento da detenção "o suspeito voltou a injuriar e ameaçar a vítima".

"O detido, com antecedentes criminais por violência doméstica, ameaças e coação, condução sem habilitação legal e sob o efeito do álcool, foi presente no Tribunal Judicial de Santarém, onde lhe foi decretada a medida de coação de prisão preventiva e, posteriormente, conduzido ao estabelecimento prisional", acrescenta o comunicado.