A PSP do Caniçal, Madeira, deteve esta segunda-feira um homem de 36 anos que coagia e ameaçava, com facas, a mãe para que esta lhe desse dinheiro.Roubava e furtava ainda artigos do interior da casa, "deixando a sua mãe com dificuldades económicas, afetando-a também psicologicamente", refere a Polícia.Indiciado por violência doméstica, o homem estava obrigado a afastar-se de casa da mãe. Como não cumpriu, ficou agora em preventiva.