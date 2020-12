Homem preso por atacar ‘ex’ à facada em Leiria

A Polícia Judiciária anunciou esta terça-feira a detenção de um homem, de 46 anos, suspeito de agredir a ex-companheira com uma navalha, por se recusar a aceitar o fim da relação.O caso ocorreu na semana passada, em Maceira, no concelho de Leiria. A mulher tentou defender-se das agressões e acabou por sofrer ferimentos nas mãos e no abdómen, encontrando-se agora internada numa unidade de saúde, em situação estável.Presente a primeiro interrogatório, o agressor foi sujeito à obrigação de permanência na habitação e proibido de contactar com a vítima.