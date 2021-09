Homem preso por atear 17 fogos em apenas dois dias em Ourém

Um homem, de 45 anos, foi detido pela Polícia Judiciária de Leiria por suspeita de ter ateado pelo menos 17 incêndios florestais em apenas dois dias, na freguesia de Seiça, Ourém.Os incêndios pelos quais está indiciado ocorreram na passada sexta-feira e sábado, durante o dia e noite. Segundo a PJ, o suspeito utilizou acendalhas, permitindo que alguns dos focos de fogo eclodissem ao mesmo tempo e em diferentes locais, dificultando assim o seu combate., o homem não soube explicar o porquê da vontade compulsiva em atear os fogos, sabendo-se, no entanto, que se trata de um sujeito que está desempregado e sofre de problemas relacionados com o consumo excessivo de álcool. Foi detido no domingo após trabalho conjunto da GNR e da PJ e na segunda-feira foi presente a um juiz do Tribunal de Santarém, que lhe determinou prisão preventiva.