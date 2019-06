Homem preso por burla de 190 mil euros

Um homem foi condenado a sete anos e meio de prisão, no Tribunal de Almada, por ter burlado em 190 mil euros um casal que pretendia comprar uma casa para a filha.O agora condenado fez-se passar por um alto quadro do Banco Invest S.A. para cometer o crime.O homem, já reincidente, foi considerado culpado de um crime de burla agravada e três de falsificação de documento.O burlão convenceu as vítimas, comerciantes, de que a instituição bancária para a qual dizia trabalhar tinha umas casas em leilão a preço vantajoso.Estas acabaram por entregar o dinheiro ao suspeito.