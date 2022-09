Um homem, de 57 anos, foi preso, esta quinta-feira, acusado do crime de violência doméstica sobre a mãe, de 80 anos. O incidente ocorreu no concelho de Santa Maria da Feira.O comunicado divulgado esta sexta-feira pela Guarda Nacional Republicana (GNR) avança que o homem exercia violência psicológica sobre a mãe e foi detido, sob mandado, esta quinta-feira. No mesmo dia foi presente ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira e condenado a prisão preventiva.