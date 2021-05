Um homem, de 29 anos, foi detido pela PSP de Carnaxide, concelho de Oeiras, por ter esfaqueado o pai, de 47. Na origem do ataque estarão discussões ligadas à toxicodependência da vítima.









A patrulha foi chamada pela 01h00 de domingo, para acorrer a uma outra situação de violência doméstica. Os agentes, no entanto, foram obrigados a intervir neste caso. À chegada, encontraram a vítima desorientada e com a roupa cheia de sangue. Apresentava cortes por todo o corpo. O homem disse aos polícias que tinha acabado de ser esfaqueado pelo filho, que ainda estava no apartamento onde ambos residiam. Foi levado para o hospital.

A patrulha acabou por subir ao apartamento, onde encontrou o agressor. Também ensanguentado, o homem disse que já tinha um longo historial de desentendimentos com o pai, devido ao consumo de droga e à falta de ocupação deste. Presente a tribunal, ficou obrigado a afastar-se do pai, abandonando a casa onde residia com o mesmo.