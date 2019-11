Homem preso por espancar a família

Um homem de 54 anos foi preso pela PSP de Cascais, por agressões reiteradas ao pai e à mãe, de 95 e 92 anos, e até à irmã, de 53, devido a desentendimentos entre ambos sobre a prestação de cuidados aos pais.O suspeito foi apanhado no domingo, na zona das Avenidas Novas, em Lisboa. No momento da detenção, o homem de 54 anos agrediu um agente policial e manteve sempre uma postura insultuosa para com a PSP. Tentou ainda pontapear os outros elementos policiais que integravam a patrulha.Presente a primeiro interrogatório judicial nas Varas de Lisboa, ficou preso.