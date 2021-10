Um homem foi detido pela GNR por tentar matar a mulher de várias formas em contexto de violência doméstica, em Belmonte. Numa situação chegou mesmo a estrangulá-la e em outra tentou atropelá-la.





A violência durava “há algum tempo” mas intensificou-se nas últimas semanas devido ao consumo excessivo de álcool por parte do suspeito, de 37 anos. A GNR apurou que o homem exercia de forma reiterada violência física sobre a ex-companheira, de 41 anos, com quem viveu três anos. Foi presente a um juiz do Tribunal da Covilhã, que o pôs em prisão preventiva.