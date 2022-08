Homem preso por furto em dois cafés em Aveiro

Um homem de 36 anos foi detido pela PSP por ter cometido dois furtos em cafés, através de arrombamento, no passado fim de semana, em Aveiro.





No sábado, o assaltante foi filmado a furtar a caixa registadora do café, de onde levou 74 euros. Acabou preso, mas saiu em liberdade. No dia seguinte voltou a cometer um outro assalto. Atacou uma pastelaria e foi apanhado em flagrante pela PSP à saída do estabelecimento, na posse de um saco com diversos produtos alimentares - avaliados em 300 euros. Foi-lhe ainda apreendida a bicicleta que usava para escapar.