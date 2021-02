Inspetores do SEF do Aeroporto de Lisboa detiveram um homem, de 24 anos, oriundo de um país europeu, por organizar o embarque de nove refugiados para a Irlanda.Três adultos e seis menores, da Síria e do Koweit, tinham estatuto de refugiado concedido na Alemanha. A ideia era, apurou o, pedir o mesmo à Irlanda e conseguir subsídios.O angariador, suspeito de auxílio à imigração ilegal, estava ontem em tribunal.