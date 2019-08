Homem preso por tentar matar outro à facada em Mirandela

O homem de 46 anos que esfaqueou outro no peito, no sábado de manhã, em Mirandela, ficou esta segunda-feira em prisão preventiva até estarem reunidas as condições para lhe ser aplicada uma pulseira eletrónica.O agressor, natural da aldeia de São Salvador, naquele concelho, tinha fugido após o ataque, mas foi detido pela PJ de Vila Real, em colaboração com a PSP, horas depois.A vítima, de 37 anos e residente na Póvoa de Lanhoso, sofreu ferimentos considerados graves, foi hospitalizada e está livre de perigo.Os polícias encontraram a vítima cerca das 09h40 de sábado, no parque do Cardal - estacionamento entre a ponte Velha e a ponte Engenheiro Machado Vaz), "a cambalear, acabando por se prostrar no solo com sinais evidentes de ferimentos na zona do peito e perda abundante de sangue", indica a PSP.A vítima tinha sido atingida com um único golpe no lado esquerdo do tórax. Foi socorrida de imediato pelos agentes e por uma enfermeira que estava a passar por aquele local. Foi depois assistida pelos bombeiros e por uma equipa da ambulância de suporte imediato de vida do INEM e encaminhada para o Hospital de Vila Real. A facada não provocou lesões cardíacas.De imediato a PSP iniciou buscas pelo suspeito. Por se tratar de uma tentativa de homicídio, a PJ foi chamada e o suspeito acabou por ser detido pelas 12h50. Aos inspetores, nem o agressor nem a vítima revelaram o motivo do ataque - que não foi presenciado por testemunhas.O suspeito foi levado esta segunda-feira para a cadeia de Bragança.