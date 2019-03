Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem preso por tentar violar a namorada

Suspeito, tecelão, é esta terça-feira presente a tribunal. Foi detido pela Judiciária da Guarda.

A Judiciária da Guarda deteve um homem de 23 anos suspeito de ter agredido e tentado violar a namorada no último domingo na vila do Ferro, concelho da Covilhã.



"As agressões e os abusos sexuais, ao que tudo indica motivados por ciúmes, ocorreram na rua, mas num local sem testemunhas. A determinado momento a vítima terá conseguido fugir e pedir ajuda numa casa próxima", contou ao CM Joaquim Bidarra, da PJ da Guarda, que foi alertada pelo Hospital da Covilhã, onde a jovem de 21 anos se deslocou para tratar as lesões.



A PJ apercebeu-se de que se tratava de um caso de violência doméstica e que a vítima já tinha feito queixa.



O suspeito, tecelão, é esta terça-feira presente a tribunal.