Um homem, de 48 anos, foi detido pela GNR de Aveiro por burlas com telemóveis, na zona Norte. O detido foi presente a um juiz e ficou em preventiva.O suspeito faz parte de um grupo que abordava as vítimas na via pública propondo a compra de telemóveis topo de gama a baixo preço. Após celebrar negócio, entregava uma bolsa, que no interior continha um objeto de cerâmica.Foram apreendidos ainda seis telemóveis, duas máquinas de corte de cerâmica e 865 euros.