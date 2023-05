Um homem de 29 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa por ter violado 72 vezes uma colega de trabalho durante pelo menos dois anos. A vítima, que era coagida com ameaça de despedimento, só fez queixa após confidenciar os abusos a amigas, que a incentivaram a avançar para a Justiça.



O CM apurou que o predador sexual, de nacionalidade nepalesa, trabalhava como chefe de produção numa empresa do setor têxtil do concelho de Sintra.









