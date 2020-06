Homem preso por violar enteado em casa durante três anos

Durante três anos abusou sexualmente do enteado, que era ameaçado para não revelar a ninguém o terror a que era sujeito às mãos do homem que vivia com a mãe, numa casa no concelho de Melgaço. E há suspeitas de que tenha abusado sexualmente de um menina, familiar da mulher.O enteado tinha apenas 11 anos quando começou a ser molestado pelo pedófilo, de 53 anos. Foi detido pela Polícia Judiciária de Braga e ontem, depois de ser ouvido por um juiz, em primeiro interrogatório judicial, seguiu para a cadeia onde vai aguardar julgamento em prisão preventiva.A denúncia foi feita na quinta-feira pela mãe do menino, depois de a criança, que agora tem 14 anos, ter contado que tinha acabado de ser abusado pelo padrasto, em casa.O menino era atacado sempre que a mãe saía para trabalhar e a progenitora nunca desconfiou. Depois da revelação, a mulher alertou logo a PJ de Braga que o deteve e investiga os fortes indícios de que tenha abusado também de uma sobrinha da mulher. Está indiciado pela prática de inúmeros crimes de abuso sexual de crianças e arrisca uma pena de 10 anos de cadeia.