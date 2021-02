Homem preso por violar jovem desmaiada em festa ilegal de aniversário em Loures

Um homem de 21 anos foi preso pela Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa por ter violado uma jovem na noite em que esta completou 20 anos. O suspeito terá aproveitado o facto de a mulher se encontrar desmaiada devido ao consumo excessivo de álcool.O crime ocorreu a 12 de fevereiro, na casa da vítima, no concelho de Loures. A jovem organizou uma festa ilegal, tendo em conta as regras de estado de emergência, em que participaram duas dezenas de convidados, todos sem máscara. A aniversariante acedeu a beber 20 ‘shots’ (pequenos copos) de vodka, o que fez com que desmaiasse. Os amigos colocaram-na no quarto e saíram. O violador também abandonou a casa, mas roubou as chaves e voltou. Encontrou a jovem ainda inanimada e violou-a.Porém, apesar de alcoolizada, a vítima conseguiu identificar o homem antes de este fugir. Pediu ajuda a uma amiga, que a levou ao hospital onde foi assistida. Realizou ainda o teste de violação. A PJ ficou com a investigação. O violador entregou-se terça-feira na sede da PJ, em Lisboa, acompanhado da advogada. Foi formalmente detido e, presente a juiz, ficou em prisão preventiva.