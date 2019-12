Homem preso seis anos após roubo fatal

Um dos homens envolvidos no roubo violento a duas irmãs idosas, uma das quais foi atacada com éter e morreu, em maio de 2013, na Chainça, Abrantes, foi detido em França e já se encontra em Portugal em prisão preventiva, indiciado de roubo agravado.Após o crime, Fernando Bica, de 58 anos, fugiu para Bordéus e trabalhava na agricultura, mas atualmente estava em Marselha, onde foi detido pela polícia francesa, na sequência de um mandado de detenção europeu, após ter sido identificado por envolvimento numa briga.A detenção foi esta segunda-feira revelada pela PJ de Leiria. O assaltante foi identificado logo após o crime, devido aos vestígios biológicos recolhidos na altura.As duas irmãs, Umbelina e Maria do Carmo Inácio, na altura com 83 e 89 anos, estavam a dormir quando os assaltantes entraram em casa e as agrediram para roubar 140 euros e quatro pequenos objetos em ouro. A mais nova morreu no dia seguinte.