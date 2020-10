Homem proibido de contactar com crianças por ver porno infantil

Entre fevereiro de 2013 e 31 de maio de 2019, um homem, de 42 anos, fez sete mil pesquisas de conteúdos de pornografia de menores na internet. Através do programa eMule, descarregava e partilhava ficheiros de práticas sexuais de crianças com adultos. No Tribunal de S. João Novo, Porto, confessou tudo. Disse que está arrependido e mostrou vontade de fazer um tratamento. Foi condenado a quatro anos de prisão, pena suspensa, e ficou proibido de contactar com crianças durante oito anos.Na escolha da pena, as juízas tiveram em conta o facto de o arguido não ter antecedentes criminais e demonstrar "sincero arrependimento". O homem estava em prisão preventiva e foi libertado após a leitura do acórdão, que o condenou por um crime de pornografia de menores agravado. A pena foi suspensa, mas o arguido tem de se submeter a consultas na área da sexologia (de cariz terapêutico) e a um programa dirigido a ofensores sexuais.O homem foi ainda sentenciado a uma pena acessória de não poder exercer qualquer atividade profissional envolvendo menores, nem pode assumir confiança de crianças - como adoção, apadrinhamento, acolhimento familiar, guarda ou tutela. Tudo fixado pelas magistradas num período de oito anos.O arguido foi detido em junho do ano passado, após o IP (código de identificação online) do seu computador pessoal ter sido detetado pelas autoridades alemãs, numa operação internacional denominada Bike.