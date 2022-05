Um homem, de 50 anos, foi proibido por um juiz do Tribunal da Guarda de frequentar estabelecimentos e festas por ter agredido duas pessoas numa rixa.A zaragata aconteceu na noite de domingo durante um baile, na localidade de Vale de Estrela. Dois homens foram feridos pelo suspeito, sendo que um foi atingido por uma facada no abdómen.Foi sujeito a uma intervenção cirúrgica no Hospital da Guarda. O agressor está também obrigado a apresentações semanais na PSP.