Um juiz do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa impediu um homem de 25 anos de entrar na zona do Cais de Sodré, a não ser por motivos profissionais, depois de o mesmo ter sido preso duas vezes no mesmo dia naquele local, uma das quais por ter apedrejado outro homem na cabeça durante uma rixa.



A primeira detenção do arguido ocorreu próximo de um bar, ao início da manhã do último domingo.