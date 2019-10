Homem punido com quatro anos de prisão por espancar companheira

Um homem de 57 anos foi punido pelo Tribunal de Coimbra com quatro anos de prisão efetiva por agredir a companheira a murro e a pontapé. O arguido não trabalhava e vivia do rendimento obtido pela vítima, doente, que se dedicava à prostituição.Na sequência das agressões, a mulher saiu de casa, mas não conseguiu libertar-se do agressor, que passou a persegui-la e a exigir-lhe dinheiro. Os factos, entre 2013 e 2014, foram considerados "muito graves" pelo coletivo de juízes.As agressões eram diárias e ocorriam ao final do dia. A mulher foi considerada especialmente vulnerável e indefesa.O arguido sabia que sofria de doenças, como esquizofrenia e epilepsia, e, segundo a acusação, aproveitou-se dessa circunstância.