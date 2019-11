Homem que abusava de sobrinha da companheira condenado a oito anos de prisão

O Tribunal de Santarém condenou a oito anos de prisão um homem que durante quatro anos abusou de uma criança, que é sobrinha da mulher com quem vivia, na Chamusca.Segundo revelou esta terça-feira o Ministério Público de Santarém, os abusos sexuais decorreram entre 2012 e 2016, quando a vítima tinha entre oito e 12 anos.O alegado pedófilo aproveitava-se do facto da menina frequentar "a casa de uma tia-avó companheira do arguido" para cometer os crimes. O julgamento decorreu em duas sessões e o acórdão foi lido dia 31 de outubro.O arguido está em liberdade, com Termo de Identidade e Residência, até a decisão transitar em julgado.