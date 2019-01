Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem que agredia turistas e residentes na ilha da Culatra em Faro vai ser julgado

Suspeito de 32 anos está acusado de 19 crimes.

Um homem acusado de agredir vários turistas e moradores da ilha da Culatra, no concelho de Faro, no verão passado, vai ser julgado por um tribunal coletivo, informou esta terça-feira o Ministério Público de Faro.



O homem, de 32 anos, residente no núcleo dos Hangares daquela ilha-barreira da Ria Formosa, está acusado de dezanove crimes de violação de domicílio, ameaça, ofensa à integridade física, dano, furto e roubo, alguns deles agravados.



Segundo a acusação, os factos ocorreram entre 17 de julho e 30 de setembro de 2018 em diversos núcleos habitacionais da ilha, tendo sido ofendidos diversos moradores e turistas, lê-se na nota publicada no sítio da internet daquele organismo.



O arguido, que tem antecedentes criminais, foi submetido a um processo de perícia médico-legal do foro psiquiátrico que concluiu pela sua imputabilidade penal, o que significa que tem consciência e pode ser responsabilizado pelos seus atos.



O processo foi arquivado relativamente a diversos factos suscetíveis de constituir crimes de ameaça, furto e ofensa à integridade física, que terão ocorrido na mesma altura, pois os ofendidos ou não apresentaram queixa ou desistiram da queixa.



A investigação foi dirigida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Ministério Público de Faro, coadjuvado pela Polícia Marítima.



O arguido encontra-se em prisão preventiva.